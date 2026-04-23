Denuncian un bar de Son Cotoner que ejercía de discoteca sin licencia

Agente de la UVMA-PV de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un bar-cafetería en el barrio de Son Cotoner por ejercer de discoteca sin licencia y superar los niveles de ruido permitidos.

Según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, en el momento de la intervención el local contaba con un DJ y 30 personas bailando en su interior.

La denuncia surgió a raíz de una actuación de los agentes de la Unidad de Vigilancia Medioambiental - Patrulla Verde (UVMA-PV) el pasado 17 de abril a las 23.10 horas.

Al entrar en el establecimiento, la Policía realizó una prueba de sonometría que concluyó que la música superaba en 15 decibelios (dB) el límite permitido para su licencia de bar.

Ya que la música se llegaba a escuchar desde la vía pública, los agentes denunciaron que no se presentara una licencia de actividades ni un proyecto técnico, para realizar la actividad de discoteca en una actividad con título habilitante de bar, y para superar la ocupación de la vía pública autorizada. Las actas han sido enviadas a los departamentos municipales pertinentes.