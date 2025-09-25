Denuncian a un conductor por duplicar la tasa de alcohol tras chocar contra cinco contenedores en Palma

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente ocurrido en calle 31 de Diciembre, donde el conductor ha duplicado la tasa de alcohol después de haber chocado contra cinco contenedores.

El cuerpo policial ha informado en un comunicado que, después de recibir varias llamadas, envió una patrulla al lugar del accidente, donde el coche embistió una fila de cinco contenedores provocando daños a otro vehículo.

Los agentes localizaron al conductor responsable, un hombre de 28 años, a escasos metros del accidente. El causante se encontraba esperando a una grúa para llevarse su vehículo sin haber notificado el accidente.

El implicado se excusó manifestando que, por motivos personales, había dado un golpe al volante y, por ello, había perdido el control del coche. Los policías, al apreciar signos de embriaguez, le sometieron a una prueba de etilometría en la que dio un resultado positivo de 0,55 miligramos por litro de aire espirado, tasa que duplica el máximo legal permitido.

Los agentes tramitaron la denuncia por conducir con una tasa del alcohol superior a la permitida, conducción negligente y por no facilitar sus datos al propietario del otro vehículo implicado en el accidente.