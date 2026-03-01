Denuncian a un conductor en Palma por presentar tres permisos de conducir extranjeros falsos

Carnés de conducir extranjeros presentados por el hombre denunciado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por, presuntamente, mostrar tres permisos de conducir de Estados Unidos y Pakistán que eran falsificados.

El origen de los hechos se remonta a la tarde del 11 de febrero, en la calle Torcuato Luca de Tena, cuando una patrulla observó un vehículo mal estacionado en un carril de circulación.

En un comunicado, la Policía Local ha explicado que, al requerir la documentación al conductor, este mostró los permisos de conducir internacionales, uno supuestamente expedido en Pakistán y dos en Estados Unidos. Ante las irregularidades detectadas por los agentes en los documentos, se procedió a su intervención.

Durante los días posteriores, se llevó a cabo una exhaustiva investigación técnica y un agente experto en documentoscopia llevó a cabo una inspección ocular de los permisos para determinar su autenticidad.

El análisis pericial concluyó que los documentos eran falsos, dado que carecían de las medidas de seguridad oficiales y con capacidad para inducir a error. Las gestiones verificaron que el hombre nunca había obtenido ningún permiso de conducir válido.

Una vez recabadas todas las pruebas, se informó al hombre de 46 años y nacionalidad pakistaní de su condición de investigado por los posibles delitos de falsificación de documento oficial y contra la seguridad vial. El atestado ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia.