Denuncian a una conductora ebria por ir en dirección contraria y provocar un choque con otro coche en Palma

Uno de los coches implicados en el accidente de tráfico en el camí Salard de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una conductora de 30 años y origen español por, supuestamente, circular bajo los efectos del alcohol, ir en dirección contraria, provocar un choque con otro coche y huir del lugar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 20 de noviembre, sobre las 03.15 horas, cuando se solicitó la presencia de una patrulla en el camí Vell de Bunyola por un accidente de tráfico.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, según la reconstrucción de los hechos, la conductora circulaba en sentido contrario por el camí Salard, lo que obligó a otro vehículo a desviarse bruscamente para evitar una colisión frontal.

A pesar de ello, se produjo un impacto lateral y la conductora huyó del lugar. El otro conductor implicado le siguió y logró que se detuviera en el camí Vell de Bunyola, hasta la llegada de los agentes.

La mujer presentaba claros síntomas de embriaguez y al ser sometida a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 1,01 mg/l, una tasa que cuadruplica el máximo legal permitido.

Por estos hechos, la conductora fue informada de su condición de investigada por un posible delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.