Denuncian el "grave deterioro" de la plantilla de Urgencias en Can Misses, reducida a la mitad en meses

Archivo - Cama en la UCI de Can Misses - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado el "grave deterioro" de la plantilla de Urgencias en el Hospital Can Misses, en Eivissa.

Según ha señalado la formación en un comunicado, las Urgencias han llegado a un punto "crítico" debido a la pérdida progresiva de profesionales y a la falta de refuerzos, algo que ya en abril fue alertado por los socialistas.

"Lejos de mejorar, la situación se ha agravado de manera muy preocupante", han criticado los socialistas.

Según han detallado, en abril Can Misses contaba con unos 24 médicos. Dos meses después, la plantilla tenía 17 médicos y ahora se ha reducido hasta los 10.

Además, la situación es "especialmente preocupante" en la atención a pacientes críticos, donde sólo hay un facultativo. Una parte de la plantilla está de baja en la actualidad, incluyendo a profesionales que realizan funciones esenciales en la atención a críticos.

El PSIB no ha descartado que, ante la situación, se estuviera recurriendo a médicos residentes para cubrir turnos.

"Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Si no se toman medidas urgentes, existe el riesgo de que médicos que llevan años trabajando en el servicio decidan no continuar", han advertido desde el PSOE.

El PSIB ha exigido al Govern y al IBSalut que actúen "inmediatamente" reforzando la plantilla de Urgencias y garantizando unas condiciones laborales que permitan atender a los pacientes con garantías de seguridad".