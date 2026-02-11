Denuncian a la propietaria de un bar por retransmitir fútbol 'pirata'

Televisión en la que retransmitía el fútbol en el bar denunciado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a la propietaria de un bar de Son Gotleu por, supuestamente, televisar partidos de fútbol a través una plataforma 'pirata'.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19.30 horas del pasado 3 de febrero, en el marco de un dispositivo de control de establecimientos, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

En la intervención, los agentes realizaban tareas de inspección administrativa y acompañamiento al personal del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria del Govern. Todo ello con el apoyo de otras unidades de la Policía Nacional y Policía Local.

Durante el transcurso de la inspección, los agentes observaron que el televisor del local retransmitía un partido de fútbol de una cadena de pago. Tras las comprobaciones pertinentes, se verificó que la señal no provenía de un decodificador oficial, sino que se estaba obtenía a través de una plataforma digital no autorizada.

El informe policial subraya que la reproducción de dicho contenido se realizaba "con ánimo de lucro", ya que el televisor estaba instalado y orientado hacia la zona de las mesas para ofrecer el evento deportivo a los clientes, sin abonar los correspondientes derechos de explotación.

Ante la constatación de la actividad ilícita, los agentes ordenaron el cese inmediato de la retransmisión. Asimismo, se informó a la propietaria, una mujer española de 51 años de la confección del informe judicial y de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citada por un posible delito contra la propiedad intelectual. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Policía Nacional.