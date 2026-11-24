Denuncias en Baleares y Galicia permiten desarticular una banda criminal dedicada a estafas bancarias masivas. - GUARDIA CIVIL

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias denuncias presentadas en Baleares y Galicia han permitido a la Guardia Civil detener a siete personas y desarticular una banda criminal que supuestamente se dedicaba a acometer estafas bancarias masivas gracias a las cuales llegó a comprar lingotes de oro, piezas de alta joyería, relojes de lujo, teléfonos móviles de última generación, videoconsolas y participaciones de lotería.

Según ha detallado la Zona de Baleares de la Benemérita en un comunicado, en algunos casos los integrantes de la red irrumpían en los comercios para retirar las joyas apenas tres minutos después de haberse emitido la transferencia fraudulenta desde la cuenta de la víctima.

El entramado delictivo, que cuenta con numerosas víctimas repartidas por todo el territorio nacional, habría ocasionado un perjuicio económico conocido que supera ya los 310.000 euros, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

DENUNCIAS EN BALEARES Y GALICIA

El origen de la operación, que recibió el nombre de 'Frapoba', tuvo lugar en Baleares, gracias a la rápida reacción y colaboración de varios afectados en el archipiélago.

La inmediatez con la que estos denunciantes acudieron a las dependencias de la Guardia Civil tras detectar anomalías en el servicio de sus líneas móviles y movimientos no autorizados en sus cuentas bancarias, fue fundamental para iniciar la investigación.

Lo mismo sucedió en la provincia de Pontevedra, donde se ubican cinco víctimas, dentro de la operación 'Val-out', llevada a cabo por los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra.

A partir de estas denuncias iniciales, los agentes especialistas del Edite, junto al Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @), ambos integrados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Baleares, asumieron la dirección de una compleja investigación.

El trabajo analítico desarrollado por los agentes permitió el tratamiento individual y aislado de las denuncias. Al aplicar una visión global e integral sobre los hechos denunciados en las Islas, los investigadores lograron identificar un patrón común que conectaba múltiples casos en diferentes puntos de España.

La proactividad de los agentes permitió localizar y alertar de oficio a otras víctimas de avanzada edad, que aún no se habían percatado de que sus ahorros estaban siendo sustraídos.

La operación ha contado con la estrecha coordinación de otras unidades policiales a nivel nacional, como el Edite de la Guardia Civil de Pontevedra y unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, quiénes investigaban denuncias con idéntico 'modus operandi', perpetradas por la misma organización criminal.

DOS TÉCNICAS DELICTIVAS

La organización criminal operaba mediante la combinación avanzada de dos técnicas delictivas conocidas como SIM Swapping (suplantación o duplicado fraudulento de tarjeta SIM) y Account Takeover (ATO) (toma de control de cuentas bancarias).

En una primera fase, la red obtenía en mercados clandestinos de internet listados procedentes de fugas o filtraciones de datos (leaks) con información personal de clientes bancarios.

A continuación, filtraban aquellos perfiles que carecían de doble factor de verificación (2FA) o cuyo sistema de seguridad dependía de la recepción de códigos por SMS.

Conociendo los datos básicos de las víctimas, los delincuentes contactaban telefónicamente con las operadoras haciéndose pasar por los legítimos titulares para solicitar una portabilidad no autorizada hacia otra compañía, llegando incluso a tramitar un cambio de titularidad.

Posteriormente, valiéndose de autorizaciones manuscritas falsificadas y usurpando la identidad de terceros, acudían a tiendas físicas de telefonía para recoger las nuevas tarjetas SIM.

En el instante en que la portabilidad se hacía efectiva y la víctima se quedaba sin cobertura en su teléfono móvil, los cibercriminales accedían a la banca online del afectado seleccionando la opción de recuperación de contraseña por olvido.

Al recibir el código de verificación por SMS directamente en la tarjeta SIM fraudulenta que ya obraba en su poder, generaban una nueva clave de acceso, daban de alta nuevas tarjetas de débito virtuales o físicas y tomaban el control absoluto de los fondos.

Según el relato de los agentes, con una "sincronización milimétrica" para evitar el bloqueo de las cuentas, la organización ordenaba transferencias de alto importe y compras online (bajo la modalidad de recogida inmediata en tienda) de bienes de altísima liquidez y fácil reventa en el mercado ilícito.

Entre los efectos adquiridos destacan lingotes de oro, piezas de alta joyería, relojes de lujo, teléfonos móviles de última generación, videoconsolas y participaciones de lotería.

En algunos casos constatados durante la investigación, los integrantes de la red irrumpían en los comercios para retirar las joyas apenas tres minutos después de haberse emitido la transferencia fraudulenta desde la cuenta de la víctima.

El entramado delictivo, que cuenta con numerosas víctimas repartidas por todo el territorio nacional, habría ocasionado un perjuicio económico conocido que supera ya los 310.000 euros, manteniéndose las actuaciones abiertas sin descartar nuevas detenciones.

TRES REGISTROS

El día 17 de noviembre de 2026 bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción 7 de Palma se autorizó la práctica de tres registros domiciliarios que desembocaron en la detención de siete personas, fundamentales en el organigrama delictivo y la intervención de numerosos terminales móviles, tarjetas SIM, soportes informáticos y documentación fundamental para el total esclarecimiento de las causas judiciales abiertas en todo el país.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones ante cualquier pérdida repentina e injustificada de cobertura en el teléfono móvil o ante la recepción de mensajes SMS informando de trámites de portabilidad no solicitados.

En caso de detectar cualquiera de estos indicios, se recomienda contactar de forma inmediata con la operadora telefónica y con la entidad bancaria para bloquear cautelarmente el acceso a las cuentas, activar siempre sistemas de verificación en dos pasos (2FA) basados en aplicaciones o biometría (evitando depender exclusivamente de códigos por SMS) y presentar denuncia a la mayor brevedad ante la Guardia Civil.