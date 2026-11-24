La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas informáticas cometidas por el método conocido como 'Business Email Compromise' (BEC), así como delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, que causaron un perjuicio de 18.000 euros a dos emp - GUARDIA CIVIL

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas informáticas cometidas por el método conocido como 'Business Email Compromise' (BEC), así como delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, que causaron un perjuicio de 18.000 euros a dos empresas localizadas en Tenerife e Islas Baleares.

Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, las dos entidades perjudicadas fueron víctimas de operaciones atribuidas a los mismos autores y, a través de su CiberComandancia, consguió bloquear 9.000 euros del total estafado a las empresas.

Asimismo, la investigación ha permitido identificar a tres presuntos responsables, residentes en la provincia de Málaga, vinculados presuntamente a un grupo criminal dedicado a este tipo de actividades.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD PARA DESVIAR FONDOS

Según la Guardia Civil, en ambos casos los responsables emplearon "técnicas de suplantación de identidad mediante comunicaciones electrónicas aparentemente legítimas" con el fin de alterar los datos bancarios de las operaciones y lograr que los fondos fueran transferidos a cuentas controladas por terceras personas.

El método, conocido como BEC, recurre a la suplantación del correo electrónico de la corporación afectada, imitando a un miembro más de la red de trabajo, para obtener información comercial o financiera.

LA INVESTIGACIÓN

Las empresas afectadas denunciaron los hechos y la CiberComandancia analizó las operaciones bancarias para reconstruir la trazabilidad de los fondos, determinar su recorrido e identificar a las personas vinculadas con la recepción y posterior disposición del dinero. Esas gestiones permitieron también bloquear 9.000 euros.

Los agentes relacionaron los dos hechos con una misma operación y determinaron la posible participación de tres personas residentes en Málaga. Los delitos esclarecidos son estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, y las diligencias se han remitido a la autoridad judicial competente de Málaga.