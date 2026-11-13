Desactivadas las alertas por meteorología adversa en Baleares

Fuerte oleaje
Fuerte oleaje - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS
Europa Press Baleares
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 12:26
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PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha desactivado todas las alertas por meteorología adversa en Baleares después de que estuviera activa la naranja por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca y la amarilla por vientos en Baleares y fenómenos costeros en las Pitiusas.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto para este viernes en Baleares fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora (km/h), y alguna precipitación débil.

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