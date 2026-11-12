La borrasca Charles deja 112 incidentes en Baleares: caídas de árboles, desprendimientos y barcos en peligro

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Charles, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), ha causado más de un centenar de incidentes en Baleares, la mayoría de ellos por caídas de árboles y desprendimientos.

Entre las 00.00 y las 18.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado un total de 112 incidencias relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, casi todos (100) han tenido lugar en Mallorca. Palma se ha llevado la mayor parte (55), seguida de Llucmajor (15), Calvià (5), Felanitx (3) y Manacor (3). Eivissa ha registrado ocho incidencias y Menorca, cuatro.

La mayoría han estado relacionadas con la caída de árboles (59) o con los desprendimientos (40). También se ha registrado una embarcación a la deriva y otra accidentada. Pasadas las 18.00 horas, 11 de los 112 incidentes seguían abiertos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado rachas de viento de entre 60 y 80 km/h a lo largo de la jornada en todas las islas del archipiélago. En las cumbres y los cabos se han superado los 100 km/h.

La previsión es que el viento vaya disminuyendo a lo largo de la noche, aunque de forma local todavía podrían darse rachas muy fuertes hasta la madrugada del viernes.