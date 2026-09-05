Desalojadas cuatro personas por un incendio agrícola en Santa Maria

Archivo - Bomberos de Mallorca en un incendio - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han actuado esté sábado para extinguir un incendio agrícola en Santa Margalida que ha obligado a desalojar a cuatro personas.

Según la información del cuerpo de bomberos, el fuego se ha iniciado a las 02.25 horas y ha afectado unas vaquerías abandonadas. Como medida preventiva, se ha desalojado a los residentes de viviendas próximas a causa del humo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Inca y Sóller, junto con un sargento, y esta mañana se ha dado por controlado el incendio.

Cabe recordar que buena parte de Mallorca y Menorca se encuentran este sábado en el nivel máximo de peligro por incendio forestal. Así, está prohibido quemar en zona forestal.