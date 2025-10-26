Desalojadas varias viviendas tras un incendio en una finca rústica de Santa Margalida - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desalojado varias viviendas después de que este sábado se declarase un incendio en una finca rústica de la localidad mallorquina de Santa Margalida.

En nota de prensa, Guardia Civil ha informado del desalojo de varias viviendas tras que este sábado tuviera lugar un incendio en una finca rústica de Santa Margalida, consiguiendo auxiliar a cuatro personas, dos varones de 55 y 53 años y dos mujeres de 65 y 51 años.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, 25 de octubre, cuando se recibió en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Margalida una llamada de teléfono de un ciudadano que alertaba a los agentes de un incendio en la finca rústica donde reside.

Rápidamente, la patrulla de seguridad ciudadana del mencionado puesto se dirigió al lugar, pudiendo comprobar la veracidad de los hechos y dar aviso al 112.

Al mismo tiempo, los agentes empezaron adentrarse en cada finca colindante cuyas viviendas empezaban a estar afectadas por las llamas y la gran cantidad de humo negro para realizar el desalojo de las personas que pudieran estar aún en el interior de las mismas.

Los agentes llegaron también hasta la finca afectada, donde había dos personas intentado sofocar el incendio con una manguera. Ambas presentaban evidentes síntomas de estar afectadas por el humo.

Los guardias civiles consiguieron evacuar al matrimonio a un lugar seguro hasta la llegada de los servicios de bomberos que lograron sofocar el fuego, que se había extendió aproximadamente una hectárea.

Finalmente, la rápida intervención de los agentes evitó daños mayores y garantizó la seguridad de los vecinos afectados por el incendio.