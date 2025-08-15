Los desalojados por el incendio de Manacor regresaron anoche a sus casas y ninguna vivienda quedó afectada

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los moradores de siete viviendas cercanas a la zona del incendio declarado este jueves en Manacor han pasado la noche en sus domicilios tras regresar anoche a sus domicilios y ninguna vivienda resultó afectada por el fuego, que quemó más de tres hectáreas.

Fuentes de los Bomberos de Mallorca han indicado este viernes que se trata de las personas que viven en la zona cercana al incendio y que optaron ellos mismos por desalojar la zona por precaución.

Cabe recordar que a última hora de este jueves se dio por controlado un incendio agrícola declarado en Manacor sobre las 17.40 horas en las inmediaciones de la Ma-15 a la altura de la depuradora.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Manacor y Felanitx, el helicóptero Milana del cuerpo de Bomberos de la isla, que ha actuado por primera vez, así como dos medios aéreos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

También ha actuado Protección Civil de Montuïri y Vilafranca que han protegido las casas de la zona y se ha acompañado a una mujer con su bebé sin que hayan resultado afectados.