Controlado el incendio en una zona agrícola de Manacor y evacuados algunos vecinos

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando este jueves en un incendio agrícola declarado en una zona de Manacor, en concreto, cerca de la Ma-15 a la altura de la depuradora. A las 19.30 horas, se ha dado el fuego por controlado.

Según la información de los Bomberos, el incendio se ha originado esta tarde, sobre las 17.40 horas, en una zona agrícola del municipio mallorquín, afectando a casas y animales. Por ello, varios vecinos de la zona han sido evacuados y no ha habido ningún herido.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Manacor y Felanitx, el helicóptero Milana del cuerpo de Bomberos de la isla, así como dos medios aéreos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

Por el momento, no han trascendido las causas del fuego ni el número de hectáreas afectadas. Por prevención, se ha cortado la carretera Ma-15 en ambos sentidos, en el kilómetro 48,5, aunque actualmente ya está abierta.