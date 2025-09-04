Desarrollan en Formentera una jornada de inspección en el marco del servicio de vigilancia del litoral

FORMENTERA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, desarrolla una nueva jornada de inspección en Formentera, en el marco del servicio de vigilancia del litoral balear. La actuación se centra en s'Estany des Peix y en el campo de boyas de s'Espalmador, dos enclaves con gran afluencia de embarcaciones.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, participa el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como una embarcación del Servicio de Vigilancia de Posidonia de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, entre otros.

Las tareas de control se realizan con el apoyo de un dron aéreo y de un robot submarino de última generación (ROV), que permiten ampliar la cobertura y detectar incidencias, tanto en superficie, como en el fondo marino. Este despliegue tecnológico refuerza la capacidad de supervisión en áreas sensibles desde el punto de vista medioambiental.

El director general del ramo, Antoni Mercant, ha explicado que este año se han reforzado los medios técnicos y humanos para garantizar una vigilancia más estricta y eficaz. "La combinación del dron y el robot submarino permite actuar con mayor precisión y asegurar un uso ordenado y respetuoso de las aguas de Formentera y de todo el archipiélago", ha declarado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente del Consell de Formentera, Verónica Castelló, ha agradecido el trabajo conjunto entre administraciones en el control y vigilancia de la actividad náutica en el litoral de la isla, así como la colaboración en el refuerzo de la vigilancia del enclave "tan sensible como es s'Estany des Peix".

Asimismo, Castelló ha recordado que "los servicios técnicos de la administración insular han levantado acta a unas 140 embarcaciones que fondean en la zona sin estar autorizadas, de las que se han empezado a tramitar los correspondientes expedientes sancionadores, una muestra del compromiso firme de la institución con la protección del medio marino y con la ordenación de la actividad náutica en la isla".

El servicio de vigilancia del litoral recorre diariamente diferentes zonas de las Baleares con el objetivo de combatir prácticas irregulares, ordenar la actividad náutica y reforzar la protección del medio marino.