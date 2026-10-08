Desarrollan un sistema para identificar nuevos ejemplares de 'sargantana' al comparar fotografías con IA

Archivo - Sargantana pitiusa - CAIB - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) han creado un sistema de visión con inteligencia artificial (IA) que permite identificar los rasgos distintivos de nuevos ejemplares de 'sargantana balear'.

La herramienta, denominada ReMatch, compara el patrón de una nueva fotografía con el de los individuos registrados en una base de datos y calcula la probabilidad que corresponda a alguno de ellos y, si no encuentra una coincidencia bastante fiable, puede determinar que se trata de un individuo nuevo todavía no registrado.

En un comunicado, este organismo dependiente del CSIC y la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha indicado que el sistema se ha probado con patrones muy diferentes, aunque se ha mostrado especialmente efectivo en el caso de las 'sargantanes', puesto que identificó correctamente a los individuos como primera opción en el 98,4% de los casos, cuando este ya figuraba en la base de datos. En una prueba más próxima de seguimiento en libertad, que incluía también ejemplares no registrados, el porcentaje de aciertos fue del 92,46%.

El sistema obtuvo también buenos resultados con las rayas de las cebras, el pelaje de las focas y huellas dactilares humanas pero rindió peor con los tiburones ballena.

El investigador principal de esta herramienta Roberto Alcaraz ha concretado que ReMatch funciona "muy bien" con patrones locales y detallados, como las escamas o las huellas, mientras que pierde eficacia cuando existen "grandes variaciones en la perspectiva o las condiciones de las imágenes". Otros métodos que analizan el aspecto global del animal pueden ser más eficaces en estos casos, por lo que las dos estrategias podrían complementarse.

PRÁCTICA NO INVASIVA

Reconocer un animal a lo largo del tiempo permite obtener información sobre su supervivencia, reproducción o el tamaño de una población. Tradicionalmente, este seguimiento se ha hecho con anillas, etiquetas, bandas y otros sistemas de marcado que pueden exigir la captura y manipulación de los ejemplares.

La identificación a partir de fotografías ofrece una alternativa no invasiva para las especies con patrones naturales suficientes distintivos. En este contexto, herramientas como ReMatch podrían ayudar a procesar el creciente volumen de imágenes que se obtienen durante los trabajos de campo y facilitar el seguimiento de los animales durante años.

Es decir saber cuáles reaparecen, cuáles dejan de observarse y cuándo se incorpora un nuevo individuo en la población. Esta información puede contribuir a conocer mejor la evolución de las poblaciones y orientar la conservación.

En ese sentido, las 'sargantanes' han sido uno de los bancos de pruebas principales del método. Los experimentos utilizaron 4.619 fotografías de 1.009 individuos, obtenidas a partir de muestreos realizados en el Illot d'en Curt en Mallorca, durante jornadas de trabajo de campo realizadas a cargo de personal del Imedea a lo largo de 14 años, entre octubre de 2010 y septiembre de 2024.

Este conjunto de imágenes destinado en la investigación se ha puesto recientemente a disposición de las personas interesadas, de forma que se puede acceder de manera abierta a los datos recogidos.

BalearicLizard incorpora para cada observación la fotografía original, una imagen recortada centrada en el patrón de escamas ventrales y metadatos asociados, como la fecha de captura y el identificador del individuo.

Los ejemplares fueron identificados por observadores expertos a partir de la disposición única de sus escamas ventrales, y el conjunto de datos fue posteriormente revisado mediante modelos automatizados de reidentificación.

En el caso de la 'sargantana balear' --'Podarcis lilfordi'--, la clave está en el mosaico que forman las escamas de su zona ventral. ReMatch analiza este patrón y busca puntos y líneas coincidentes entre diferentes fotografías para calcular la probabilidad que pertenezcan al mismo individuo. Además, estas coincidencias pueden visualizarse, lo que permite que los investigadores comprueben qué elementos sustentan la identificación.

Una de las aportaciones principales del método es que no presupone que todos los animales fotografiados estén ya registrados. En el seguimiento de una población silvestre pueden aparecer ejemplares nuevos y ReMatch está diseñado para detectarlos. Así, si ninguna de las identidades almacenadas consigue un nivel suficiente de confianza, considera que se trata de un individuo no registrado, que puede incorporarse después a la base de datos.