Desarticulado un activo servicio de 'telecoca' en Palma: los dos detenidos usaban un coche de gran cilindrada

Dinero en efectivo y pequeñas cantidades de drogas incautadas a los dos detenidos. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente distribuir cocaína por diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes de Palma a bordo de un vehículo de gran cilindrada.
La investigación, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, arrancó a mediados del pasado mes de mayo. Los agentes del Grupo II de Estupefacientes recibieron información acerca de la actividad de los dos sospechosos.
Los policías confirmaron que se dedicaban al abastecimiento de droga tanto a diversos puntos de venta de Palma como a consumidores directos empleando un vehículo de su propiedad, lo que en el argot policial se conoce como un servicio de 'telecoca'.
En una primera fase de la operación, a mediados de agosto detuvieron a uno de los sospechosos cuando llevaba consigo más de 20 gramos de cocaína.
Eso no frenó a su compinche, quien mantuvo una "gran actividad" a bordo de su vehículo de gran potencia. El hombre mantenía breves encuentros con otras personas en cafeterías o en el interior del coche y, tras unos 30 segundos, se separaban.
La mañana de este jueves fue localizado y detenido. En su domicilio encontraron más de 40 gramos de cocaína en diversos envoltorios y más de 11.200 euros en una caja de caudales escondida dentro de un armario.
La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de este segundo detenido, de nacionalidad española como su compinche, como supuesto autor de un delito contra la salud pública.