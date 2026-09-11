Desarticulado un grupo dedicado al tráfico de cocaína liderado desde Menorca

1116121.1.260.149.20260911113400 Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

MENORCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína liderado desde Menorca con la detención de 11 personas como presuntos autores de los hechos.

La investigación conjunta se inició tras detectarse un incremento de envíos de sustancias estupefacientes a Menorca coincidiendo con la temporada turística. Los investigados aprovechaban el flujo de pasajeros y vehículos que llegaban a la isla en las líneas de ferry procedentes de Barcelona, Valencia y Alcúdia.

El entramado, liderado por un varón asentado en Ciutadella, utilizaba una compleja logística para el traslado de la droga desde la Península, (principalmente desde Madrid, Barcelona y Valencia). La red empleaba vehículos del mismo modelo y año para estandarizar el proceso de transformación y los coches eran modificados para instalar habitáculos ocultos, conocidos en la jerga policial como 'caletas', situados bajo los asientos o en el salpicadero.

A lo largo de los meses de investigación, las fuerzas de seguridad asestaron diversos golpes a la infraestructura del grupo criminal. Desde la Policía Nacional han explicado que, durante el mes de mayo, en el puerto de Ciutadella se incautaron aproximadamente dos kilos de cocaína, localizados en el asiento de un vehículo, cuyo ocupante fue detenido.

Por otro lado, a mediados de julio, en el puerto de Barcelona se localizaron alrededor de 3,5 kilos de cocaína, ocultos en dos 'caletas' hidráulicas, lo que permitió detener a otra persona. Sin embargo, los integrantes del grupo trataron de reorganizar su operativa de abastecimiento, llegando a coordinar nuevos desplazamientos a la Península.

El operativo simultáneo de entrada y registro en cinco inmuebles ubicados en Ciutadella, Maó, Es Castell y Carcaixent (Valencia) tuvo lugar el pasado 29 de julio.

En los registros, apoyados por unidades de Guías Caninos, Seguridad Ciudadana y Policía Científica, los investigadores intervinieron cerca de 1.000 gramos de cocaína listos para su distribución, máquinas de envasado al vacío, bolsas y útiles de dosificación, alrededor de 9.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, agendas con anotaciones de la actividad ilícita y cinco vehículos modificados. Se detuvo a nueve personas en Menorca y una en Valencia.

La Policía Nacional ha indicado que en total se han practicado 11 detenciones, se han intervenido seis kilos de cocaína, siete vehículos (tres de ellos con 'caleta') y se han practicado cinco registros domiciliarios.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose el ingreso en prisión para los principales responsables de la red. De este modo, se ha dado por desmantelada la principal vía de entrada marítima de cocaína en Menorca.