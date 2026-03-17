Desarticulan una banda dedicada al tráfico de drogas en Eivissa, con 10 detenidos, tres de ellos ya en prisión

Desarticulan una banda en Eivissa dedicada al tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Eivissa un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en el barrio de Sa Penya.

La operación se ha saldado con diez personas detenidas, una mujer y nueve hombres, de origen español de entre 18 y 48 años, como presuntos autores de los hechos.

Tres de las personas detenidas han ingresado en prisión, mientras que siete han quedado en libertad con medidas judiciales, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La investigación detectó una estructura organizada dedicada a la distribución de droga al menudeo que operaba en inmuebles utilizados tanto para almacenar la sustancia estupefaciente como para su venta directa a consumidores.

Los agentes identificaron un domicilio situado en el barrio que se utilizaba como centro logístico o "guardería", desde donde se abastecía a varios puntos de venta ubicados en otras partes del barrio.

Según la Policía, el grupo criminal se servía de personas toxicómanas que actuaban como transportistas o colaboradores que acudían con frecuencia al domicilio para recoger la droga y trasladarla hasta los puntos de venta donde posteriormente se iniciaba su distribución.

En estos inmuebles se producía un flujo constante de consumidores, que habitualmente consumían la sustancia dentro de los domicilios, lo que permitía a la organización reducir el riesgo de que los compradores fueran interceptados en la calle con la droga.

El pasado 12 de marzo se llevaron a cabo cuatro entradas y registros domiciliarios autorizados judicialmente en inmuebles vinculados con el grupo criminal.

En el operativo se intervinieron 630 gramos de cocaína, 115 gramos de heroína, alrededor de 160 gramos de hachís y 30 gramos de marihuana.

Asimismo, los agentes se incautaron de dinero en efectivo, gran cantidad de monedas de pequeño valor, básculas de precisión, libretas con anotaciones relacionadas con compradores y diversos útiles utilizados para la preparación y distribución de dosis.

Entre los efectos intervenidos también destaca una escopeta de cartuchos de 12 mm, además de varias armas blancas de gran tamaño.