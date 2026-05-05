Desconvocan la huelga en el CEIP Son Pisà por la presencia del docente condenado por acosar a un menor

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de padres y madres (Apima) del CEIP Son Pisà de Palma ha decidido desconvocar a partir de este miércoles la huelga por la presencia de Miguel Roldán, el docente condenado por acosar a un exalumno menor de edad en 2021.

Solo los alumnos de cuarto de primaria, que es donde el profesor está ocupando una plaza como sustituto interino, mantendrán las movilizaciones, que suman ya siete días.

Además, habrá algunas familias que ante la posibilidad de conciliar seguirán sin llevar a sus hijos al colegio ante la situación de inseguridad a la que se ven expuestos los menores.

La desconvocatoria de la huelga, ha subrayado la Apima en un comunicado, llega en una jornada en la que el 30% de los 500 alumnos del centro no han acudido a clase.

No obstante, en ningún caso supone "el fin de la lucha" y se mantendrán las acciones pacíficas, una recogida de firmas a nivel nacional y diversas manifestaciones.

Los motivos que han llevado a esta decisión han sido, en líneas generales, el deseo de los menores de recuperar la vida escolar y su rutina aunque para ello tengan que acudir a clase con "miedo" y evitar que los alumnos --aunque estos días no se haya avanzado en el temario-- queden en situación de desventaja frente al resto de estudiantes de Baleares.

A eso se le suma que el hecho de no llevar a los niños al colegio ha supuesto que muchas familias vivan una situación "estresante" por tener que conciliarlo con sus respectivos trabajos y la imposibilidad de reubicar a los 500 alumnos del centro en un espacio alternativo.

Esta última posibilidad solo se está barajando para los estudiantes de cuarto de primaria cuyas familias no se pueden hacer cargo de ellos durante todo el día.

UNA NUEVA LEY

El fin de la huelga en el CEIP Son Pisà ha llegado el mismo día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para endurecer los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes.

Así, será obligatorio para el acceso a dichas profesiones no haber sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia, lo que evitaría casos como el docente Miguel Roldán, condenado por acoso a un alumno y cuya incorporación a un instituto generó el rechazo de las familias.

"No se trata solo de solucionar el problema que afecta a nuestro colegio, sino de conseguir un cambio de la ley real que no permita ejercer la docencia con menores a todas aquellas personas condenadas por acoso o delitos relacionados con los menores", han subrayado desde la Apima del CEIP Son Pisà.

Las familias del centro, pese a celebrar el inicio de la tramitación legislativa que ya anunció la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su reciente visita a Mallorca, han reclamado "rapidez en la gestión" y que la aplicación de esta nueva normativa sea "con carácter retroactivo".

En una línea similar se ha expresado, Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca, asociación que ha impulsado este cambio normativo para dar una solución al caso de Roldán.

Guerrero, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado satisfecho por el primer paso dado por el Consejo de Ministros y de que su insistencia haya dado sus frutos.

No obstante, ha reclamado que la Conselleria de Educación y Universidades adopte alguna medida provisional durante los meses que dure la tramitación legislativa para apartar al docente condenado de las aulas.

Una de las posibilidades que han planteado sin éxito a la administración autonómica es destinar a este profesor a un puesto de trabajo que no requiera el contacto con los menores.

Sobre la posible retroactividad de la medida, Guerrero ha explicado que es una cuestión que desde FAPA Mallorca todavía deben consultar con juristas especializados.

No obstante, ha aventurado que sí que se aplicará a Roldán la imposibilidad de trabajar con menores la próxima vez que se postule para una plaza docente.