Desconvocan la huelga en Son Reus entre denuncias de esquirolaje y anuncian una ofensiva legal

Archivo - Un perro del Centro de Bienestar Animal de Son Reus. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha desconvocado la huelga en el Centro de Bienestar Animal de Son Reus gestionada por la concesionaria Athisa que comenzó el pasado 24 de agosto entre denuncias de esquirolaje y ha anunciado una ofensiva legal.

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que retira la protesta tras constatarse la neutralización de la medida de presión como consecuencia directa del "grave e ilegal esquirolaje externo perpetrado por la directiva municipal del Ayuntamiento de Palma".

UGT ha denunciado que el Director General de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal, y el Jefe de Departamento de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, estuvieron realizando tareas correspondientes a los huelguistas de manera continuada y reiterada durante los días de huelga.

"Resulta cuanto menos llamativo e indignante que el director general de medio ambiente, siendo policía en excedencia para ocupar este cargo público, se dedique a ejecutar prácticas que se encuadran directamente en la ilegalidad y en el boicot anticonstitucional al ejercicio legítimo del derecho fundamental a la huelga", han criticado.

Desde UGT han subrayado la "profunda falta de respeto" demostrada hacia los derechos del personal y han añadido que si la situación inicial ya resultaba vergonzosa para la empresa y para la Administración, "la absoluta inacción del Ayuntamiento que no ha movido un solo dedo durante todo el conflicto" cuestiona la falta de ética de los responsables poniendo de manifiesto su poca altura política y su responsabilidad.

El sindicato ha señalado que dejar la huelga no significa parar el conflicto, más bien al contrario. Hasta la fecha, han explicado, el sindicato había mantenido en reserva diversas situaciones graves a la espera de poder solucionar el conflicto laboral.

Ahora, han advertido, UGT volcará todos sus esfuerzos en denunciar públicamente y ante las instancias judiciales todas aquellas graves irregularidades que hasta el momento no habían sido publicadas.

El sindicato ya ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad laboral y ha avanzado que se exigirán responsabilidades directas por la vulneración del derecho fundamental de huelga y el presunto delito de esquirolaje contra los responsables políticos y directivos implicados.

La organización ha advertido que no tolerará que se normalice este modus operandi por parte del consistorio palmesano.

"La plantilla regresa a sus puestos con la firmeza de un sindicato que continuará utilizando todas las herramientas legales, administrativas y de denuncia pública para defender la dignidad de las trabajadoras y exigir la correcta prestación del servicio de protección y bienestar animal en Son Reus", han coincidido.