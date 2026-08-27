UGT denuncia "esquirolaje" de cargos de Cort en la huelga de la perrera de Son Reus

Archivo - Un perro del Centro de Bienestar Animal de Son Reus - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha denunciado públicamente la existencia de presunto esquirolaje durante la huelga indefinida de los trabajadores de la perrera de Son Reus.

Según el sindicato, responsables del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma están acudiendo a las instalaciones para realizar tareas propias de los operarios en huelga para facilitar que el personal voluntario pueda sacar a pasear a los perros.

"Entendemos y denunciamos esta injerencia directa como una práctica inaceptable de esquirolaje externo", han criticado desde el sindicado en un comunicado.

También han acusado a cargos del Ayuntamiento de "infundir sistemáticamente mentiras y falsedades" entre la plantilla "con el único objetivo de amedrentar a los trabajadores para que desistan de sus legítimas reivindicaciones laborales".

La plantilla de la perrera inició el pasado lunes una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales que solucionen la situación de "grave precariedad laboral e inseguridad" que padecen.

Según UGT, los paros están registrando un seguimiento del 100% y la plantilla está cumpliendo con los servicios mínimos decretados "demostrando una altísima y escrupulosa responsabilidad a pesar de considerar que dicha resolución cercena su derecho a huelga".

En cuanto a la situación de los animales, desde la organización sindical se "alegran de que puedan salir a pasear y disfrutar de su bienestar". Sin embargo, han remarcado que este hecho está ocurriendo mediante "una flagrante vulneración" del derecho a huelga.

UGT sigue a la espera de recibir comunicaciones del Ayuntamiento, mientras que la empresa adjudicataria Athisa ya ha trasladado distintas reivindicaciones a Cort.

Así, el sindicato ha confiado en que se pueda materializar una reunión cuanto antes para abordar una solución definitiva al conflicto laboral mediante el diálogo y la negociación.