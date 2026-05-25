Descubren un taller ilegal en una finca de Formentera. - GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha formulado ocho actas de denuncias por irregularidades observadas en una finca rústica de Formentera que actuaba como taller ilegal.

Según ha informado la Guardia Civil, se realizó una inspección en una finca rústica en la isla de Formentera en la que se realizaban diversas actividades relacionadas con la reparación de motores eléctricos y bombas de agua.

En concreto, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) realizó a finales de abril la inspección con la intención de detectar posibles irregularidades al tener conocimiento de que se estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la reparación, principalmente de motores eléctricos y de bombas de agua.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la gran acumulación de residuos, metales, herramientas, motores eléctricos, electrodomésticos y constataron la existencia de un taller-almacén donde se realizaban las actividades de reparación.

Tres de las actas de denuncia se abrieron por infracciones de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (por la acumulación incontrolada de residuos y por la quema de los mismos); una denuncia por infracción de la Ley de Industria al desarrollar una actividad industrial en instalaciones no adecuadas; dos por carecer de licencia de actividad y otras dos por infracciones de la normativa urbanística al ejercer una actividad en suelo rústico.