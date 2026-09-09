Desmantelado un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent, en Eivissa

Archivo - Imagen de archivo de una chabola del asentamiento de sa Joveria, de Eivissa.
Archivo - Imagen de archivo de una chabola del asentamiento de sa Joveria, de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 8:57
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EIVISSA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep ha localizado y desmantelado un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent.

Según ha explicado la Policía en sus redes sociales, gracias a la colaboración ciudadana los agentes pudieron localizar el asentamiento y detectar elementos utilizados para hacer fuego, con el grave riesgo de incendio que esto supone en un entorno forestal.

Además, la acumulación de residuos generaba condiciones insalubres y afectaba al uso y disfrute de este espacio por parte de los vecinos.

Tras la actuación, los servicios municipales de limpieza retiraron un camión lleno de residuos.

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