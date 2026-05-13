Desmantelados dos puntos de venta de droga muy activos en Son Gotleu y detenidas cuatro personas

Desmantelados dos puntos de venta de droga muy activos en Son Gotleu con cuatro detenidos - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga muy activos en Son Gotleu, en Palma, en una operación en la que ha detenido a cuatro personas.

Las detenciones ocurrieron el pasado martes en este barrio palmesano tras dos registros en domicilios, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una investigación de los agentes del Grupo II de Estupefacientes constató que en estos dos domicilios se vendía cocaína, hachís y marihuana.

Así, la tarde del martes se estableció un operativo policial y se accedió a los dos puntos de venta de manera simultánea. En el interior, los agentes encontraron varias drogas y detuvieron a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Como consecuencia de la operación, se incautaron unos 250 gramos de hachís, más de medio kilo de marihuana, diversas cantidades de cocaína, así como dinero y objetos para la venta de droga.

En el dispositivo también participaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. La Jefatura de Baleares ha destacado que estas actuaciones se desarrollan en diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales.