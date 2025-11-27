Desmantelan un punto de venta de marihuana en Son Banya

Algunos de los materiales intervenidos en la caseta de Son Banya. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desmantelado un supuesto punto de venta de marihuana, ubicado en una caseta de madera en el poblado de Son Banya.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 25 de noviembre, alrededor de las 23.45 horas, cuando unos policías patrullaban por la zona para prevenir la instalación de construcciones ilegales destinadas a ser utilizadas como punto de venta de drogas, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes localizaron una caseta con la puerta abierta y un varón, al percatarse de la presencia policial, huyó del interior. Dentro, los policías hallaron marihuana, dinero en efectivo y numerosos útiles dispuestos para la manipulación, envasado y venta inmediata de sustancias estupefacientes.

Los agentes intervinieron todo el material, aseguraron la cadena de custodia para un posible análisis posterior y se remitieron a la Policía Nacional las diligencias practicadas.