Despliegan en Ibiza una estación de telecomunicaciones con motivo de las fiestas de Sant Ciriac, patrón de la isla.

IBIZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desplegado una nueva estación transportable de telecomunicaciones en la isla de Ibiza con motivo de las festividades de Sant Ciriac, patrón de la isla, para reforzar la cobertura de la Red TetraIB y garantizar una coordinación eficaz entre los cuerpos de seguridad y emergencias durante uno de los eventos multitudinarios del verano.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IbDigital) ha desarrollado una versión evolucionada de esta estación transportable respecto de la versión que probó con éxito durante la DANA del pasado octubre.

"Seguimos ajustando su diseño técnico con diversas actualizaciones, pero la estación ya cumple su función esencial: mejorar la coordinación y la cobertura en situaciones críticas", ha señalado el director gerente de IbDigital, Miquel Cardona.

De hecho, recientemente la instalación se activó con éxito durante el incendio de Cala d'Hort proporcionando cobertura en una zona con escasa conectividad. Ahora, vuelve a desplegarse como parte del dispositivo de seguridad de las fiestas que coordina el Consell Insular de Ibiza.

Por parte de la Dirección General de Emergencias e Interior se dará apoyo técnico al Consell en la planificación del plan de seguridad y se destinarán varios técnicos de emergencias en el puesto de mando habilitado para la gestión del evento que podrán actuar en caso de tener que activar algún plan de emergencias autonómico.

Además, se incorporará la nueva estación transportable de IbDigital, diseñada para dar refuerzo de cobertura temporal en eventos de gran concentración o en emergencias localizadas donde la red fija aún no llega con calidad.

Está plenamente operativa en menos de dos horas, cuenta con plena autonomía energética de entre 16 y 24 horas --aunque se puede conectar a un grupo electrógeno para un uso continuo-- y dispone de una torre de seis metros de altura, preparada para alojar múltiples tecnologías, desde repetidores de la red LoRa hasta cámaras de vigilancia o estaciones meteorológicas.

Cuando finalice su puesta a punto, esta estación quedará plenamente disponible para todos los cuerpos de seguridad y emergencias de Ibiza, con capacidad para actuar como refuerzo en eventos masivos y concentraciones públicas, solución de cobertura puntual en zonas con alta demanda o recurso táctico ante emergencias en entornos sin cobertura fija.

Mediante el convenio entre IbDigital y la Federación de Entidades Locales de las Islas (Felib), todas las administraciones locales de la isla podrán solicitar su uso garantizando un modelo de cooperación interinstitucional ágil y eficaz.

"Estamos trabajando para que ninguna emergencia quede sin respuesta por culpa de una mala comunicación. Esta estación es un ejemplo de cómo el Govern actúa con previsión y compromiso para cuidar a la ciudadanía en los momentos más críticos", ha señalado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

La Red TetraIB es la red de telecomunicaciones móvil privada del Govern, operada por IbDigital. Ofrece comunicaciones seguras, cifradas y exclusivas a más de 85 cuerpos de seguridad y emergencias como el 112, las policías locales, Protección Civil, bomberos, Ibanat o 061.

IBIZA, PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE TETRAIB

Ibiza ha sido tradicionalmente la isla con mayores dificultades de cobertura. Por ello, dentro del plan de ampliación de la red TetraIB, la isla recibirá un impulso sin precedentes. Así, de las siete antenas actuales se pasará a 21, elevando la cobertura del 70 al 89 por ciento.

Esta actuación se enmarca en un proyecto global de 13 millones de euros cofinanciado por Fondos Europeos FEDER, que permitirá ampliar la red en todas las islas, pasando de 60 a más de 100 estaciones base en los próximos dos años y medio.

IBDIGITAL, TECNOLOGÍA ÚTIL PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES

IbDigital es la empresa pública del Govern encargada de prestar servicios tecnológicos transversales a todas las administraciones públicas del archipiélago. Con su modelo de gestión, se evitan duplicidades, se optimizan licitaciones y recursos y se promueve un uso eficiente de los fondos públicos.

"Somos una empresa pública con visión de futuro. Creamos tecnología útil, compartida y eficiente. Venimos a sumar para que todas las administraciones puedan ofrecer mejores servicios al ciudadano", ha concluido Cardona.