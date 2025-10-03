Se destinan más de 3,3 millones de euros a incorporar personal investigador con contratos postdoctorales

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización previa al conseller de Educación y Universidades para tramitar la convocatoria de ayudas para la incorporación de personal investigador en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Baleares en el marco de los contratos postdoctorales 2025.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto global de 3,3 millones de euros, según ha informado en rueda de prensa posterior, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Las ayudas beneficiarán a 25 investigadores postdoctorales, distribuidos entre los programas Margalida Comas (14 ayudas para investigadores júniores), Vicenç Mut (10 ayudas para investigadores séniores) y Felip Bauçà (1 ayuda para empresas privadas).

El objetivo es reforzar el ecosistema de investigación del archipiélago, favorecer la contratación estable y mejorar la competitividad del sistema científico.

En esta línea, la convocatoria incluye como novedad aumentar de dos a tres años la duración de los contratos asociados al programa Margalida Comas, mejorando así la estabilidad del colectivo de investigadores júniores.

Además, se ha autorizado el pago anticipado de la totalidad de las ayudas, con exención de las garantías, para facilitar la incorporación efectiva de los investigadores y garantizar la ejecución de los proyectos.

Se favorece así la participación en la convocatoria y se garantiza la igualdad de oportunidades entre entidades, teniendo en cuenta las dificultades de liquidez de los centros I+D o las universidades, o las limitaciones de acceso a la financiación de pymes innovadoras, para avanzar gastos salariales derivados de la contratación de personal investigador.

La convocatoria cuenta con la financiación del Programa del Fondo Social Europeo (FSE+) 2021-2027 de Baleares, en el marco del objetivo de mejora en el acceso al empleo.