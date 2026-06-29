Desviados a Eivissa y Menorca seis vuelos a causa de cizalladura del viento en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma
Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 29 junio 2026 18:17
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PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cizalladura del viento --cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento-- han provocado seis desvíos en el aeropuerto de Palma y retrasos este lunes.

Según ha informado Aena, entre las 15.20 y las 15.40 horas la cizalladura ha obligado a desviar cinco vuelos a Eivissa y uno a Menorca. Posteriormente, la situación se ha normalizado.

Igualmente, esta tarde permanecen los retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Son Sant Joan, tanto de salida como de llegada.

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