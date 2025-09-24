Detectan 11 infraviviendas en alquiler en un asentamiento chabolista en Manacor.

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inspección de Vivienda del Govern, de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, y el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor, han detectado en una inspección conjunta la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio de Manacor.

Dentro de una misma propiedad, según han informado el Govern y la Policía en nota de prensa, se habían levantado un total de 11 infraviviendas, por las que el dueño cobraba sumas de dinero en concepto de alquiler sin tener estos habitáculos las condiciones necesarias de salubridad y suministros básicos. Se trata de una construcción chabolista que también tenía dos baños comunes y dos cocinas comunes.

El recinto presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad; como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, cuenta con una instalación eléctrica deficitaria lo que puede suponer peligro para las personas que residen en el lugar.

De acuerdo con la información recabada en esta inspección conjunta con la Policía Nacional de Manacor, las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño que se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador.

Según han recordado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la vivienda de las Islas, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave, que se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona separadamente por lo que el propietario se enfrentaría a sanciones que podrían rozar el millón de euros.