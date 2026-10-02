Detenida por amenazar a otra mujer con clavarle una barra de hierro en Palma: "Te voy a atravesar, te voy a matar"

Un agente de la Policía Nacional sostiene la vara de hierro con la que la sospechosa amenazó a otra mujer. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente amenazar a otra con clavarle una barra de hierro en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la tarde del martes en las inmediaciones de la Porta de Sant Antoni.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar tras recibir un aviso alertando de que una mujer estaba persiguiendo a otra y le amenazaba con una vara de hierro.

Cuando llegaron los agentes, la víctima estaba refugiada en el interior de un bar. Según su versión, la sospechosa le había estado insultado durante varios minutos cuando, en un momento dado, cogió la vara de hierro y empezó a perseguirla al grito de "te voy a atravesar con esta barra, te voy a matar".

Varios testigos corroboraron la versión de la víctima. De hecho, uno de ellos afirmó que tuvo que sujetar a la sospechosa para que no cometiera la agresión.

La mujer, de origen español, fue detenida como supuesta autora de un delito de amenazas.