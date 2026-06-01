Detenida por dejar solos en casa a sus dos sobrinos pequeños para irse a dar una vuelta con amigos en Palma

Archivo - Jupol acusa a Interior de "parchear" la falta estructural de personal en destinos como Baleares - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente dejar solos a sus dos sobrinos, dos menores de corta edad, en una vivienda del barrio de Santa Catalina para irse a dar una vuelta con amigos.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado cuando varios vecinos alertaron al 091 de que había dos niños en el balcón de una vivienda llorando y llamando a su madre.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, los agentes se desplazaron hasta la vivienda y vieron a los dos menores en evidente estado de agitación, llorando y llamando a voces a su madre.

Varios testigos informaron que habían escuchado los gritos y lloros de estos dos menores, residentes en la finca, y que llevaban más de media hora solos.

Los agentes subieron al piso y los menores les abrieron la puerta. Dentro de la vivienda no había ningún adulto, si bien los niños se encontraban en buen estado y la vivienda no presentaba estado de dejadez ni muestras de abandono.

A los pocos minutos entró en el domicilio la tía de los niños y dijo a los agentes que únicamente había bajado a comprar y que había tardado cinco minutos. No obstante, los agentes informaron a la mujer que había pasado una hora desde que el 091 había recibido la primera llamada.

Finalmente, la presunta autora explicó que había bajado a dar una vuelta con unos amigos y que no se había ido muy lejos, ya que pensaba que la madre había vuelto de trabajar y estaba con los niños.

Los agentes localizaron a la madre, que informó que había dejado a su hermana a cargo de sus hijos, ya que estaba trabajando, y que le había pedido que estuviera con ellos hasta que terminara su jornada laboral.

Una vez llegó al piso la madre de los menores, los agentes detuvieron a la tía de los mismos como presunta autora de un delito de abandono.