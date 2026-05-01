Detenida por hacerse pasar por abogada para estafar a un hombre. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por hacerse pasar por abogada para estafar a un hombre.

Según han informado en un comunicado, el pasado mes de febrero, un hombre denunció que había pagado a una mujer para realizar trabajos del ámbito de la abogacía de familia.

Este, en tres ocasiones distintas, llegó a pagar más de 1.300 euros. Sin embargo, la víctima no llegó a tener respuesta de la supuesta abogada tras realizar las transferencias. Además, el afectado comprobó que la presunta letrada no constaba en el Colegio de Abogados.

Al conocer los hechos, el Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar a la presunta autora. De la misma manera, los agentes realizaron varias pesquisas para esclarecer los hechos.

Tras varias gestiones, los policías nacionales descubrieron que la identidad de la supuesta abogada era falsa y que se trataba de una mujer que no tendría nada que ver con el ámbito de la abogacía.

Tras varias diligencias, los policías de Investigación Playa dieron con la mujer y el pasado lunes fue detenida.