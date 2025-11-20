Detenida una joven por llevar bolsas con tusi pegadas en el cuerpo en el aeropuerto de Palma

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a una joven por un presunto delito de tráfico de drogas al llevar bolsas con tusi en el aeropuerto de Palma.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando una mujer activó el detector de metales al pasar por el control de seguridad y, al requerirle que dejara los objetos de metal en una bandeja y volviera a pasar, esta se negó alegando que su vuelo salía en breve.

Ante la actitud de la joven, de 20 años y origen sudamericano, los agentes de la Guardia Civil la trasladaron a dependencias donde localizaron ocultas y pegadas al cuerpo unas bolsitas tipo zip con tusi, en total, 77,5 gramos.