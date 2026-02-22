Detenida una mujer ebria que provocó un altercado en el interior de la iglesia de Sant Miquel de Palma

Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una mujer ebria que supuestamente insultó a ciudadanos y provocó incidentes dentro de la iglesia de Sant Miquel.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 19.15 horas cuando la Policía recibió un aviso de que una mujer, de nacionalidad alemana y 46 años, estaba consumiendo alcohol e insultando a los ciudadanos cerca del mercado del Olivar.

Poco después, el 092 recibió un nuevo aviso de un ciudadano que alertaba de que la misma mujer estaba provocando incidentes en el interior de la iglesia de Sant Miquel.

Tras pedirle a la mujer que saliera de la iglesia, los agentes comprobaron en la base de datos que sobre ella pesaban dos órdenes de detención, una emitida en Palma por un delito contra la seguridad vial y otra en Manacor por un delito de acoso.

Según ha informado el cuerpo policial, debido a su agresividad y al estado de embriaguez que presentaba, fue trasladada bajo custodia al Hospital Universitario Son Espases.

El pasado miércoles, tras recibir el alta médica, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.