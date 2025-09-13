Detenida una mujer que se encargaba de un punto de venta de cocaína y marihuana en Son Forteza

Detenida una mujer que se encargaba de un punto de venta de cocaína y marihuana - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a una mujer que presuntamente se encargaba de gestionar un punto de venta de cocaína y marihuana en el barrio de Son Forteza.

La detención tuvo lugar el pasado lunes tras realizarse un registro en el domicilio, que llevaba tiempo bajo investigación, según ha informado la Policía Nacional.

Los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Udyco de la Policía Nacional investigaron un supuesto punto de droga muy activo en Palma en un domicilio, en el que había un gran movimiento de personas.

En concreto, según las investigaciones, las personas entraban en el portal de la finca subían hasta la primera planta y tras escasos segundos abandonaban el domicilio.

Así el pasado lunes se estableció un operativo policial, sobre las 09.30 horas, en el que se accedió al domicilio y se localizó en el interior a la presunta autora y diferentes cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y hachís, así como dinero en billetes fraccionados.

Una de las habitaciones estaba habilitada con una instalación eléctrica de gran voltaje para el cultivo de marihuana, y había restos de macetas, lámparas y demás útiles para el cultivo.

La Policía intervino las sustancias estupefacientes halladas y comprobaron que la instalación eléctrica de la vivienda se encontraba conectada fraudulentamente, por lo que solicitaron la presencia de la empresa encargada del fluido eléctrico de la ciudad, que confirmó lo anterior y procedió a su desconexión.

Finalmente, se detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.