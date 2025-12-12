Detenida una mujer por robar más de 8.000 euros de una tienda alimentación y cuidado de animales de Marratxí - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Pont d'Inca ha detenido a una mujer, de 55 años de edad, como presunta autora de un delito de hurto, por robar más de 8.000 euros de la caja fuerte de una tienda de alimentación y cuidado de animales de Marratxí (Mallorca).

En nota de prensa, Guardia Civil ha informado que los hechos se remontan a la semana pasada, cuando el responsable encargado de un establecimiento de alimentación y cuidado de animales de Marratxí detectó la desaparición de 8.300 euros de la caja fuerte; por lo que hizo la correspondiente denuncia en la Guardia Civil de Pont d'Inca.

Guardias Civiles del Área de Investigación iniciaron las correspondientes gestiones y, tras las pesquisas realizadas, finalmente lograron identificar a la presunta autora, que ya era conocida por los agentes al haber protagonizado otros hechos similares, y a la que además le constaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en sede judicial.

En la tarde de este pasado jueves, día 11 de diciembre, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a la supuesta autora, quien pasará a disposición judicial en las próximas horas.