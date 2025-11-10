Detenida una mujer en Santa Eulària por un presunto intento de homicidio a agentes locales

IBIZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària ha detenido a una mujer por un presunto intento de homicidio de agentes en el ejercicio de sus funciones.

Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado domingo cuando, minutos antes de las 08.30 horas, el centro de mando de la Policía Local recibió una llamada de una vecina en Cala Llonga.

La llamante informaba de la presencia sospechosa de una mujer con un arma blanca en la terraza exterior de una vivienda en la calle Monte Calvario. En ese instante, se activaron varias dotaciones de la Policía junto con la colaboración de dos patrullas de la Guardia Civil que se desplazaron hasta las inmediaciones de la zona. Tras identificar la vivienda, los agentes comprobaron que estaba cerrada y sin signos de estar forzada.

Al acceder a la terraza comunal, encontraron a la sospechosa oculta debajo de mantas y en actitud evasiva. En respuesta a las órdenes de identificación y colaboración por parte de los efectivos policiales, la mujer ignoró dichas indicaciones. En este punto, los efectivos procedieron a retirar las mantas para su identificación y en ese momento la mujer sacó un cuchillo de aproximadamente diez centímetros de hoja, con el que intentó atacar a los agentes realizando varias estocadas.

Los policías lograron reducir y detener a la mujer, neutralizando su arma y garantizando la seguridad en el lugar. Durante el registro, también se localizó un segundo cuchillo tipo carnicero, de mayor tamaño, en sus pertenencias. La detenida, tras ser identificada en el lugar y leerle sus derechos, fue trasladada al Centro de Salud de Can Misses para una valoración médica.