Detenida una pareja por robar camisetas, bañadores y bebidas energéticas de una tienda de la Playa de Palma

Camisetas, bañadores y bebidas energéticas robadas en una tienda de la Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer, por supuestamente robar camisetas, bañadores y bebidas energéticas de una tienda de la Playa de Palma.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado martes, cuando una empresa de alarmas alertó al 091 de que se estaba produciendo un robo en un local de la zona.

Al llegar, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los agentes observaron a una mujer que huía del establecimiento. Al percatarse de la presencia policial, se desprendió de una bolsa que portaba consigo.

Al retenerla, la mujer dijo que la bolsa pertenecía a su pareja, que acababa de salir corriendo de la zona. Una testigo se acercó a los agentes y manifestó que había visto a los dos sospechosos salir del negocio con la citada bolsa.

La tienda, según comprobaron los policías, tenía la puerta forzada y una cristalera rota. En su interior había ropa y bañadores similares a los que encontraron en el interior de la bolsa que llevaba consigo la mujer. El responsable del local también echó a faltar varias bebidas energéticas.

Otra patrulla que daba batidas por la zona localizó al sospechoso, quien dijo a los agente que estaba esperando a su novia. En ese momento estaba hablando con ella por teléfono.

Preguntado por ello, negó haber cometido el robo, aunque admitió que sí que había delinquido en el pasado. No obstante, al decirle que habían interceptado a la mujer con todos los objetos sustraídos, sí se declaró responsable. Ambos fueron detenidos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.