Detenida por robar en nueve vehículos en la Playa de Palma y realizar compras con tarjetas sustraídas

Archivo - Sucesos.- Desarticulan grupo especializado en manipular cheques y pagarés sustraídos que perjudicó a empresas de Toledo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente robar en el interior de nueve vehículos que estaban estacionados en la Playa de Palma y realizar compras con las tarjetas bancarias sustraídas.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando los agentes recibieron una primera denuncia por el robo en el interior de un vehículo en la zona turística.

La denunciante, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, aseguró que se había encontrado su coche con una ventana fracturada y que echaba a faltar tarjetas de crédito, documentación y diversos enseres personales.

Además, indicó a los agentes que había recibido una comunicación de su banco alertándose de que con una de las tarjetas se habían realizado varios cargos en una estación de servicio el mismo día del robo.

Los investigadores identificaron a una joven como sospechosa de este y de otros ocho robos en el interior de vehículos llevados a cabo desde febrero y siguiendo el mismo procedimiento.

Todos los coches aparecían con una de las ventanillas delanteras, lo que para los agentes significa que lo hacía sin ningún tipo de planificación previa y aprovechando el amparo de la noche.

Los investigadores también la situaron detrás de las compras llevadas a cabo con al menos tres tarjetas de crédito que habían sido sustraídas.

Finalmente fue arrestada la tarde del pasado sábado en el barrio de Camp Redó en virtud de una orden de arresto que pesaba sobre la sospechosa. Se le imputan nueve delitos de robo con fuerza y tres de estafa.