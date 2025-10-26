Detenidas cuatro personas por delitos de hurto en la zona turística de Porto Cristo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, de origen rumano, como presuntas autoras de delitos de hurto en la zona turística de Porto Cristo, en el municipio mallorquín de Manacor.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que ha culminado dos operaciones contra grupos criminales itinerantes que han permitido la detención de cuatro personas, de origen rumano, como presuntos autores de hurto en la zona turística de Porto Cristo. A los integrantes de uno de los grupos también se les imputa una estafa por la extracción de dinero en un cajero.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro implantado por la Comisaría de Policía Nacional Manacor con personal de investigación que busca prevenir la delincuencia itinerante y reforzar la seguridad en los núcleos turísticos de la isla.

DETENIDAS DOS PERSONAS EN UNA PRIMERA INVESTIGACIÓN

Una primera investigación se inicio a partir de la denuncia interpuesta por un ciudadano que informó que le sustrajeron su cartera en el interior de un local cerca de la playa de Porto Cristo y que transcurridos escasos momentos recibió comunicación de su banco informado que se habían generado varias extracciones a través de su tarjeta de crédito por importe de más de 1.000 euros.

Las investigación permitió identificar a los presuntos autores, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio cometidos en diversas localidades de Mallorca y la Península.

Los implicados formaban parte de un grupo itinerante que se desplazaba por distintos municipios durante la temporada turística para cometer hurtos y estafas con tarjetas sustraídas. Los agentes establecieron un dispositivo y lograron detener a dos de ellos como presuntos autores de los hechos, estando la investigación abierta para la localización del tercero que está plenamente identificado.

LA SEGUNDA INVESTIGACIÓN PERMITE DETENER A UNA PAREJA

La segunda investigación se centró en una pareja por la comisión de varios hurtos en la misma zona de Porto Cristo.

Los agentes, tras varias denuncias, tuvieron conocimiento que una pareja había cometido varios hurtos, actuando juntos. Al parecer, la mujer, tras interceptar a las víctimas, realizaba maniobras de distracción a los turistas y el varón, aprovechando el descuido de estos, les robaba objetos de valor como carteras con documentación y dinero en efectivo.

Los investigadores lograron identificar a la pareja que contaba con antecedentes por hechos similares en Palma, Inca y otros municipios, dedicándose de forma habitual a hurtos en zonas turísticas.

Los agentes procedieron a la detención de la pareja como presuntos autores de los hechos, pasando finalmente ésta a disposición judicial donde se les dictó una orden de alejamiento de la isla de Mallorca.