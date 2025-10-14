Detenidas dos personas por tráfico de drogas en el puerto de Palma

Archivo - Droga incautada en un coche procedente de Valencia en el puerto de Palma - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guardias Civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a dos personas por tráfico de drogas en el puerto de Palma.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la detención tuvo lugar la semana pasada con motivo de la verificación de los vehículos desembarcados de un buque procedente de Valencia.

Tras desviar un turismo hacia la zona de control, se identificó a sus dos ocupantes y se inspeccionó el interior y, como resultado de ello, se localizó una bolsa que contenía 1.184 gramos de diferentes sustancias, que, al ser analizadas mediante narcotest, resultaron ser éxtasis, ketamina, MDMA cristal y cocaína rosa.

Por todo ello, ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.