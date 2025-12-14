Detenidas tres mujeres que utilizaban una asociación cannábica para venta de drogas en el centro de Palma

Agentes de la Policía Nacional durante el registro de la asociación cannábica - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, por la venta de sustancias estupefacientes en una presunta asociación cannábica que operaba en el centro de Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, a partir de una información que obtuvo el Grupo II de Estupefacientes de la Udyco en Palma, se inició una investigación para conocer si el local operaba dentro de la legalidad. Tras realizar diversas pesquisas, los agentes conocieron que se podría estar vendiendo en su interior derivados cannábicos, entre otras sustancias estupefacientes, y no estaría actuando como una verdadera asociación en el marco de la legalidad.

Los policías pudieron comprobar, e intervenir durante la fase de investigación, que se vendían sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana, además de otros derivados de estos. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado miércoles.

Cuando entraron los agentes del Grupo II de Estupefacientes en el local, encontraron una decena de clientes consumiendo sustancias estupefacientes en el interior. Además, encontraron varias cámaras de seguridad en la asociación.

En el local, se intervinieron cerca de 300 gramos de marihuana, unos 200 gramos de hachís, alrededor de 50 'porros', aceite de hachís, productos derivados del cannabis --como bolsas de líquido de THC o 'vapers' conteniendo alto componente de THC, entre otros-- y casi 3.000 euros en efectivo, fraccionado en diversos billetes. De la misma manera, en el local había varias básculas para pesar la droga y útiles para su distribución. Y, dentro del establecimiento, se encontraban tres mujeres que trabajaban en este y, por lo tanto, serían las que estuvieran cometiendo el ilícito penal.

Tras todo ello, finalmente se procedió a la detención de las tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o de la página web de Policía donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.