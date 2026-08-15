Detenido por 14 robos en coches y trasteros de un aparcamiento en Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de 14 robos con fuerza en el interior de un mismo aparcamiento comunitario en Manacor.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, el asaltante habría forzado seis trasteros ubicados en el aparcamiento, accediendo a su interior y sustrayendo diversos efectos.

Asimismo, habría robado en ocho vehículos estacionados en el mismo recinto, fracturando sus cristales y forzando diferentes elementos.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varios propietarios, que alertaron de los daños ocasionados en sus vehículos y de la desaparición de efectos personales.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de Manacor comprobaron que los distintos hechos presentaban características comunes, especialmente en la forma de entrar en los vehículos, cuyos cristales aparecían fracturados y las puertas y marcos estaban forzados.

Entre los efectos robados se encuentran 3.258 euros en efectivo, documentación personal, tarjetas, gafas de sol, zapatillas deportivas, perfumes, un bolso, un radiocasete, un cargador de teléfono móvil y prendas de vestir, entre otros.

Los agentes identificaron al presunto autor, que fue detenido. Asimismo, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.