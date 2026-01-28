Un detenido y 165 personas identificadas tras el operativo policial en la antigua prisión de Palma

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo policial conjunto de Policía Nacional y Policía Local de Palma en la antigua prisión de Palma ha finalizado con un detenido por un presunto delito contra el patrimonio y 165 personas identificadas.

Medio centenar de agentes de diversas unidades policiales de ambos cuerpos han entrado este miércoles por la mañana en el viejo recinto penitenciario, como respuesta a las quejas vecinales de los últimos días en las que lo señalaban como un supuesto foco de inseguridad, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Durante el operativo, los agentes han tratado de verificar la situación de los residentes y cercionarse que no hubiera personas con alguna reclamación judicial, presuntos autores de delitos o sustancias estupefacientes.

Cabe recordar que los vecinos de la barriada de Cas Capiscol han convocado una manifestación este viernes para protestar por la inseguridad la zona y reclamar una solución para las personas que viven la cárcel abandonada.