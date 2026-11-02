Detenido por agredir a un hombre con un cuchillo y amenazarle de muerte en Palma

Policía Nacional con cuchillo intervenido - POLICÍA NACIONAL

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un varón, de origen marroquí, como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas tras haber agredido a un hombre con un cuchillo y haberle amenazado de muerte.

Según ha informado el cuerpo, a última hora de la tarde del jueves, el 091 alertó a una patrulla de que se estaba produciendo una pelea en un centro asistencial de Palma y de que uno de los varones implicados estaba sangrando.

Al llegar, los agentes vieron que un indicativo sanitario atendía a la víctima a la entrada del recinto. La doctora explicó que el agredido requería puntos de sutura en una ceja y que presentaba heridas en el cuello, compatibles con un ataque con arma blanca.

Al hablar con el herido, éste afirmó que se había peleado con el presunto autor porque le había culpado de haberle robado. Por ello, le comenzó a amenazar de muerte y, posteriormente, se pelearon.

Una testigo dijo que el agresor se habría escondido un cuchillo en la mano derecha mientras peleaba con la víctima, y que había atacado tres veces a su oponente.

El presunto autor, que había sido retenido por el personal de seguridad, fue cacheado poco después por los agentes y le localizaron un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja, en el bolsillo derecho de su chaqueta.

Por todo ello, fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas.