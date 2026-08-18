Detenido por agredir a otro hombre que le invitó a subir a bordo de su barco en un puerto de Palma

El detenido, de espaldas y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a otro que le invitó a subir a bordo de su barco en un puerto de Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron a finales del pasado mes de julio.

La víctima entraba a puerto con su barco cuando vio al sospechoso, a quien se aproximó para invitarle a subir para mantener una conversación.

El hombre rechazó la invitación y le pidió que bajara al pantalán, donde de manera sorpresiva y sin mediar palabra le propinó un fuerte puñetazo en la cara.

La víctima quedó aturdida y dolorida en el suelo, hasta el punto de haber olvidado lo sucedido inmediatamente después del primer golpe, al que siguieron otros. Tras recibir una primera atención de los servicios de emergencias, fue trasladado a un centro hospitalario.

Allí, los médicos le detectaron una multifragmentación de los huesos nasales, la pérdida de una pieza dental, politraumatismos, hematomas y contusiones.

El Grupo de Homicidios, a cargo de las pesquisas, detuvo al sospechoso el pasado viernes como supuesto autor de un delito de lesiones.

Los investigadores no han podido esclarecer la relación que existía entre el arrestado y la víctima, pero sospechan que podrían tener alguna rencilla previa.