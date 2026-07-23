Detenido por agredir a una persona sin hogar y dirigirle insultos racistas en Palma

El palo empleado por el detenido para agredir a una persona sin hogar. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a una persona sin hogar con un palo de grandes dimensiones y proferirle insultos racistas en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la tarde del pasado viernes en una calle cercana a la sede central del cuerpo.

El 091 recibió varias llamadas alertando de que se estaba produciendo una agresión y los agentes, gracias a la colaboración de los testigos, lograron localizar rápidamente tanto al supuesto agresor como a la víctima.

El agredido, una persona sin hogar, explicó a los investigadores que todo empezó cuando descubrió al sospechoso rebuscando entre sus cosas. Cuando se lo recriminó, comenzaron una discusión que no se prolongó durante mucho tiempo, pues el acusado se marchó.

No obstante, regresó poco después al lugar en el que se encontraba la víctima y le agredió con un palo de grandes dimensiones mientras le profería insultos racistas y relacionados con su situación de sinhogarismo.

El hombre presentaba varias lesiones y golpes, pero no quiso ser atendido por los servicios sanitarios ni interponer una denuncia. En cualquier caso, varios testigos corroboraron lo sucedido y la Policía detuvo al sospechoso como supuesto autor de un delito de odio.