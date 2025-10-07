Detenido por agredir sexualmente durante dos años a la hija menor de su pareja en Palma

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir sexualmente y de forma continuada durante dos años a la hija menor de su pareja en Palma.

Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la víctima, menor de edad, le confesó a su hermana que la pareja de su madre le había realizado tocamientos.

Sin embargo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, no denunciaron el delito debido a que tenían una elevada confianza con el sospechoso y pensaban que era "algo normal o que no tenía especial relevancia".

Este 2025, dos años después, la hermana de la perjudicada, que había estado viviendo fuera durante este tiempo, volvió a residir en el mismo domicilio que su madre, su hermana y el supuesto agresor.

Fue el pasado jueves cuando la víctima volvió a decirle que el hombre le había sometido a nuevos tocamientos y la hermana decidió recriminarle al sospechoso su comportamiento.

Este le contestó que no pasaba nada y que simplemente se había malintepretado la situación debido a que él dormía con la menor.

Ante ello, la mujer decidió denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional y los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) tomaron declaración tanto de ella como de la perjudicada.

Horas más tarde detuvieron al hombre como supuesto autor de un delito de agresión sexual.