El detenido por agredir sexualmente a una mujer en Can Misses la amenazó con "cortarle el cuello"

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por supuestamente agredir sexualmente a una mujer en el Hospital Can Misses (Eivissa) la amenazó con "cortarle el cuello" si pedía ayuda.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, el presunto autor entró al centro hospitalario de madrugada y accedió a la habitación de la paciente, a la que agarró de la garganta y amenazó para después agredir sexualmente.

La mujer, según ha relatado la Policía, pulsó el botón del mando de su cama para solicitar asistencia sanitaria, momento en el que el hombre salió de la habitación y se fue. En ese momento, fue visto por varias sanitarias que no lograron alcanzarlo.

La UFAM de la Policía Nacional, dado el delicado estado de salud de la víctima, comunicó la gravedad de los hechos al juzgado de guardia y se le tomó urgentemente la denuncia mediante videoconferencia.

Tras ello, los agentes pusieron en marcha la investigación e identificaron al presunto autor. Según las pesquisas, el detenido estuvo residiendo cerca del hospital, aunque actualmente vivía en una caravana en otro municipio. Los agentes registraron su domicilio e intervinieron efectos y pruebas.

La Policía Nacional ha cerrado la investigación y el atestado, dando traslado del mismo a la autoridad judicial competente junto con el detenido este viernes.